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Три детсада в Люберцах получили сообщения о "минировании"

Сообщения об угрозах взрывов в Люберцах поступают вторую неделю

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" три детских сада в Люберцах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрывов в детских садах под номерами 50, 103 и 42 в Люберцах, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозах взрывов в Люберцах поступают вторую неделю. Так, в понедельник были "заминированы" 18 школ городского округа. На прошлой неделе регулярно поступали сообщения о "минировании" различных объектов, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.

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