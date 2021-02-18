Три детсада в Люберцах получили сообщения о "минировании"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" три детских сада в Люберцах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрывов в детских садах под номерами 50, 103 и 42 в Люберцах, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозах взрывов в Люберцах поступают вторую неделю. Так, в понедельник были "заминированы" 18 школ городского округа. На прошлой неделе регулярно поступали сообщения о "минировании" различных объектов, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.