Губернатор Подмосковья получил право вводить дополнительные периоды тишины в самоизоляцию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому губернатор Подмосковья сможет вводить дополнительные требования по обеспечению тишины в периоды самоизоляции.

"Проект закона Московской области разработан в целях установления возможности введения дополнительных требований по обеспечению тишины и покоя граждан на периоды введения ограничений, связанных с обязанностью пребывания граждан в месте их постоянного проживания (пребывания), в том числе трудовой, учебной деятельности в дистанционном режиме, правовыми актами губернатора Московской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В тексте отмечается, что при необходимости закон позволит оперативно регулировать временные периоды обеспечения тишины.