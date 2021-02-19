Подмосковные врачи спасли пациентку со 100%-м поражением легких

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Врачи Видновской районной клинической больницы спасли пациентку в тяжелом состоянии с пневмонией и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье врачи спасли пациентку со 100%-м поражением легких. В Видновскую районную клиническую больницу поступила 49-летняя пациентка в тяжелом состоянии с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Излишний вес и сахарный диабет усугубляли течение заболевания", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы Александр Плиев, которого цитирует пресс-служба, в момент госпитализации женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, на котором провела две недели.

"После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата. Начался длительный процесс восстановления - женщина заново училась дышать, есть, ходить, возвращаясь к привычной жизни. А через три недели обследование показало, что ее легкие значительно восстановились", - добавил Плиев.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время она выписана из больницы.