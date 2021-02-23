В музее "Поле Победы" прошла реконструкция эпизода Корсунь-Шевченковской операции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Около 200 членов исторических обществ и военнослужащих приняли участие в военно-исторической реконструкции эпизода наступательной Корсунь-Шевченковской операции в парке под открытым небом "Поле Победы" в Кубинке в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном во вторник.

"23 февраля в 12.00 в музее под открытым небом "Поле Победы" у главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась военно-историческая реконструкция эпизода наступательной Корсунь-Шевченковской операции (24 января - 17 февраля 1944 г.)", - говорится в сообщении.

Мероприятие было организовано Главным военно-политическим управлением ВС РФ. Для подготовки к реконструкции использовались документальные источники Центрального архива Минобороны России.

"В этом масштабном мероприятии было задействовано около 200 членов исторических обществ и военнослужащих Военного университета Министерства обороны Российской Федерации с точными копиями оружия, вооружения, четыре танка Т-34", - уточнили в военном ведомстве.

Также посетители мероприятия смогли увидеть воздушный бой с участием советского самолета Ил-2.

Замысел советских войск в ходе Корсунь-Шевченковской операции в 1944 году состоял в нанесении ударов войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов с целью окружения и уничтожения группировки немецко-фашистских войск в Корсунь-Шевченковском выступе. В истории данная операция также известна как Корсунь-Шевченковский котел. За подвиги и мужество, проявленные в боях, 23 советским частям и соединениям присвоены почетные наименования "Корсуньские", 6 соединениям - "Звенигородские". 73 военнослужащих удостоились звания Герой Советского Союза, из них девять - посмертно. За разгром противника под Корсунь-Шевченковским генералу армии Ивану Коневу - первому из командующих фронтами в годы войны - было присвоено звание Маршала Советского Союза.