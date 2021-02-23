В Краснознаменске в 2021 году появится рекреационная зона около пруда

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новую рекреационную зону около пруда создадут в этом году в Краснознаменском городском округе Московской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

"У нас есть концепция, проект благоустройства. Жители тоже могут в нем участвовать. И это будет правильно. Очень важно советоваться с людьми, знать какие они хотят дорожки, скамейки, зоны отдыха, нужно больше спорта или же спокойного отдыха", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Проект благоустройства представили губернатору во время его рабочего визита в Краснознаменский городской округ. Около пруда сделают пешеходные дорожки, установят площадку с тренажерами, организуют видеонаблюдение. Сам пруд очистят, а прилегающую территорию озеленят, вокруг водоема появится новое освещение.

"Как сойдет снег, мы начнем благоустройство зоны отдыха около городского пруда - одной из главных точек притяжения горожан. Будут обновлены основные активности - сделан новый скейтпарк, вблизи берега появится большая детская игровая площадка с деревянным амфитеатром и холмами, а недалеко от нее разместится спортивная площадка", - добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.