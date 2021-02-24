В Подмосковье начали продавать лимитированную серию карт "Стрелка-Тройка" с новым дизайном

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лимитированная серия транспортных карт "Стрелка-Тройка" с дизайном, посвященным региональному проекту "Зима в Подмосковье", поступила в продажу в Московской области, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С 24 февраля в Московской области поступили в продажу транспортные карты "Стрелка-Тройка" с обновленным дизайном, приуроченным к проведению проекта "Зима в Подмосковье". Новые карты из ограниченной серии можно приобрести в кассах АО "Мострансавто", их тираж - 5 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость карты составляет 80 рублей. При необходимости карту можно вернуть, а деньги получить обратно.

Как пояснили в министерстве, дизайн новой карты выполнен в красном цвете и соответствует общему стилю проекта "Зима в Подмосковье". Лимитированную серию выпустили специально для тех, кто планирует посещать культурно-развлекательные программы в Подмосковье.

Пресс-служба напомнила, что совмещенной картой "Стрелка-Тройка" можно оплатить проезд в общественном транспорте как Москвы, так и Московской области. На одной пластиковой карте одновременно установлено два приложения, каждое из которых имеет свой номер кошелька. Пополнение и списание происходит с двух счетов.

Проект "Зима в Подмосковье" направлен на повышение туристической привлекательности Московской области для жителей и гостей региона. Он представляет ключевые туристические направления и призван познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего отдыха.