Водителей и пешеходов в Подмосковье призвали быть более внимательнее из-за ледяного дождя

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 3,3 тыс. единиц техники и 8,6 тыс. дорожных рабочих и дворников в Подмосковье задействовано в уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий, а также в уборке дорог и общественных пространств от гололеда. Водителям и пешеходам необходимо быть внимательными из-за непогоды, об этом сообщается в четверг в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожные и коммунальные службы региона продолжают работать для обеспечения комфортного и безопасного передвижения - в противогололедной обработке дорог, дворов и общественных пространств, а также уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы свыше 3,3 тыс. единиц спецтехники и более 8,6 тыс. дорожных рабочих и дворников", - говорится в сообщении.

Водителям Подмосковья рекомендовали быть внимательными на дороге, минимизировать поездки на личных автомобилях и по возможности воспользоваться общественным транспортом, а также не парковаться рядом с деревьями, шаткими конструкциями и на проезжей части. "Пешеходам рекомендуем не ходить под деревьями и линиями электропередачи, ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу и ж/д пути в зонах пешеходных переходов", - добавляется в материале.

В публикации отмечается, что сейчас в Московской области туман, на юге региона идет мокрый снег, который местами может перейти в ледяной дождь. Кроме этого, на дорогах местами возможен сильный гололед. Ветер дует со скоростью до 13 м/с.