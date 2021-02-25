Около 17 тыс. дворников задействуют в уборке дворов после снегопада в Подмосковье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 17 тыс. дворников и свыше 1,8 тыс. единиц спецтехники задействуют в Московской области для уборки снега во дворах после снегопада и ледяного дождя. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

"По поручению губернатора Московской области коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Минувшей ночью в Московской области прошли осадки в виде снега и ледяного дождя, в результате чего в некоторых районах образовалась ледяная корка. <...> Днем в работах по уборке дворов и общественных пространств будет задействовано более 16,7 тыс. дворников и свыше 1,8 тыс. единиц специализированной техники", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, которого цитирует министерство, коммунальные службы региона переведены на круглосуточное дежурство. "В работах ночью было задействовано порядка 7,3 тыс. дворников и более 1 тыс. единиц специализированной техники", - добавил министр.

По данным пресс-службы, за минувшую ночь от снега и наледи расчисли около 13,8 млн кв. м, обработали реагентами почти 16 млн кв. м пешеходных дорожек.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщали, что ледяной дождь и туман прогнозируются в Московской области в четверг, в регионе может выпасть до 35% месячной нормы осадков.