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Ремонт 13 подстанций скорой помощи завершили в Подмосковье

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, ремонтные работы проводились на подстанциях в Серпухове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Волоколамске и других городских округах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ремонт 13 подстанций Московской областной скорой медицинской помощи завершили в Подмосковье. На ремонтные работы было выделено свыше 136 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава региона.

"В Московской области завершился ремонт на 13 подстанциях Московской областной скорой медицинской помощи. Работы выполнены на общую сумму более 136 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на подстанциях выполнили внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, а также установили новые окна и двери, проведены сантехнические работы.

"На сотрудников скорой помощи ложатся колоссальная нагрузка и ответственность. И наша задача - обеспечить для специалистов комфортные условия для работы и отдыха. Мы отремонтировали подстанции в Серпухове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Волоколамске и других городских округах", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

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