Свыше 870 млн рублей направят в Подмосковье на социальную ипотеку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области в 2021 году направят более 870 млн рублей на улучшение жилищных условий специалистов в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом в четверг сообщила ТАСС министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"Программа "Социальная ипотека" стартовала в Московской области в 2016 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым и другим категориям специалистов, работающим в регионе. В этом году на реализацию программы будет направлено 871,8 млн рублей", - сказала Федотова.

Она добавила, что в 2021 году по программе соципотеки планируется улучшить жилищные условия 365 специалистов. В прошлом году с помощью программы жилье получили 359 человек.

Как пояснили в пресс-службе, программой социальной ипотеки Подмосковья могут воспользоваться учителя, воспитатели, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты, работающие в регионе. По условиям программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.