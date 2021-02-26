Еще восемь больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после COVID-19

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Еще восемь медицинских учреждений вернулись к плановой работе в Московской области после перепрофилирования для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области продолжает улучшаться, мы наблюдаем устойчивое снижение новых случаев заболевания. Это позволяет возвращать наши временные госпитали к прежнему режиму работы. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 11 медорганизациях, теперь - еще в восьми. Это Щелковская, Клинская, Серебряно-Прудская и другие больницы", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.