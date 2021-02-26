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В Шереметьево ликвидировали последствия подтопления на подъездах к терминалу "В"

Проезд осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Последствия подтопления на подъездах к терминалу "В" аэропорта Шереметьево ликвидированы. Проезд осуществляется в штатном режиме, сообщается в четверг в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Шереметьево ликвидировали последствия подтопления на подъездах к терминалу "В" <...> Проезд осуществляется в штатном режиме, возможны затруднения движения из-за реконструкции дороги и ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры предупредило о подтоплениях на подъездах к Шереметьево, пассажирам рекомендовали добираться до аэропорта с помощью аэроэкспрессов.

Теги
Россия
Пассажирам рекомендуют пользоваться аэроэкспрессами из-за подтоплений у Шереметьево
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