МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Последствия подтопления на подъездах к терминалу "В" аэропорта Шереметьево ликвидированы. Проезд осуществляется в штатном режиме, сообщается в четверг в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Шереметьево ликвидировали последствия подтопления на подъездах к терминалу "В" <...> Проезд осуществляется в штатном режиме, возможны затруднения движения из-за реконструкции дороги и ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры предупредило о подтоплениях на подъездах к Шереметьево, пассажирам рекомендовали добираться до аэропорта с помощью аэроэкспрессов.