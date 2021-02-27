В Подмосковье водителей призвали быть более внимательными на дорогах из-за гололедицы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что в субботу в Подмосковье температура не превысит минус 5 - плюс 1 градуса. В ночь на воскресенье, 28 февраля, температура понизится до минус 7 градусов, местами возможен снег, на дорогах гололедица. В Московском регионе до 11:00 28 февраля действует "желтый" уровень погодной опасности.

"Призываем участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. Водителям следует избегать резких маневров, держать дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам необходимо не терять бдительность и переходить дорогу и ж/д пути только по санкционированным переходам", - говорится в сообщении.

Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия непогоды - в очистке и обработке противогололедными материалами проезжей части задействовано более 2,8 тыс. единиц техники и свыше 2,7 тыс. рабочих.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, за сутки дорожники провели очистку и протовигололедную обработку более 9 тыс. км региональных и муниципальных дорог. В первую очередь работы проводятся на вылетных магистралях, на дорогах с интенсивным движением, по маршрутам следования экстренных служб и общественного транспорта, а также на опасных спусках и подъемах. Дорожные и аварийные службы также продолжают работы по ликвидации образовавшихся подтоплений на дорогах из-за перепада температуры.

"Выявлено порядка 160 таких мест, из них подтопления ликвидированы на 136 участках дорог. В работах задействовано 170 единиц спецтехники. Сейчас продолжается обследование дорожной сети, и в случае необходимости будет задействована дополнительная техника", - добавил Гержик.