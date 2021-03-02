Акции по сбору старой электроники для утилизации пройдут в 12 округах Подмосковья

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Акции по сбору ненужной электронной техники пройдут в 12 городских округах Московской области в марте в рамках экологической программы "Школа утилизации: электроника". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Тринадцать акций экологической программы "Школа утилизации: электроника" пройдут в Подмосковье в марте. Возможность сдать отработавшую, ненужную или старую электронную технику появится у жителей 12 городских округов Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что акции пройдут в Воскресенске, Егорьевске, Бронницах, Лыткарине, Коломне, Луховицах, Серебряных Прудах, Зарайске, Ступине, Кашире, Щелкове, Фрязине, а также в комплексе зданий правительства Московской области. Оператором программы выступает Фонд рационального природопользования, который принимает на бесплатную утилизацию любое оборудование вне зависимости от года выпуска и габаритов.

"Важно, что собранная в рамках программы электроника не только не вредит природе, а помогает экономить природные ресурсы - становится сырьем для новых изделий. Фонд рационального природопользования разбирает технику по видам материалов, из которых на партнерских заводах фонда создают необходимые в быту вещи, например, цветочные кашпо, пластиковые декоративные заборы и другой садовый инвентарь, не используя напрасно природные богатства", - добавила Адигамова.

В министерстве уточнили, что 3-4 марта акция пройдет в Воскресенске и Егорьевске, 9-11 марта - в Бронницах и Лыткарине. С 15 по 16 марта старую технику для утилизации смогут сдать жители Коломны, а 17 и 18 марта акция пройдет в Луховицах. 22-23 марта сбор ненужной электроники состоится в Серебряных Прудах и Зарайске, 24-25 марта - в Ступине и Кашире. Жители Щелкова и Фрязина могут присоединиться к акции 29-30 марта. Завершающая акция состоится 31 марта в комплексе зданий правительства региона.