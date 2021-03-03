В городской больнице в Королеве завершили капремонт

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт Королевской городской больницы завершили в Подмосковье. Во время проведения работ в медучреждении оборудовали операционную для малоинвазивной хирургии, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями, и главная задача, которую они нам поставили, - ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок. Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат, и улыбка врача лечит, и соблюдение всех необходимых протоколов. Все это в совокупности дает хороший результат", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что капитальный ремонт в медучреждении был проведен впервые за 30 лет. В больнице оборудовали уникальную операционную, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии. Подобных операционных в России всего шесть.

"В нашем оперблоке шесть операционных: две экстренные, две плановые, гибридная и интегрированная. В последней можно проводить все виды эндоскопических вмешательств <...>. Здесь мы можем делать 8-10 операций в день, до 3 тыс. в год. Раньше горожане ездили в сосудистые центры в Мытищи, Москвы, а теперь будут получать помощь у нас. Малоинвазивные хирургические вмешательства позволят сократить время пребывания пациента на больничной койке", - процитировали в пресс-службе главврача Королевской горбольницы Эдуарда Шпилянского.