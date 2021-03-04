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Тепличные комплексы Подмосковья поставят в магазины к 8 Марта более 7,5 млн цветов

В регионе производством цветочной продукции занимаются около 10 предприятий

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тепличные комплексы Московской области поставят к Международному женскому дню в магазины Москвы, Подмосковья и других регионов свыше 7,5 млн цветов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Подмосковные теплицы поставят к празднику в торговые сети Москвы, Подмосковья и других регионов страны более 7,5 млн цветочно-декоративной продукции, в частности розы, тюльпаны, хризантемы и другие, а также горшечные цветы", - процитировали в министерстве исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

В пресс-службе пояснили, что в Подмосковье производством цветочной продукции занимаются около 10 предприятий. Их общая производственная площадь составляет свыше 35 га.

"Отмечу преимущество подмосковных цветов - это свежесть срезки и быстрая доставка от теплицы до покупателя. Наши цветы, в отличие от импортных, после срезки в теплице сразу ставятся в контейнер с питательным раствором и в таком виде поступают непосредственно в торговые точки", - добавил Воскресенский.

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