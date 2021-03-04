Более 300 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. человек стали участниками вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Московской области, более 40% из них - люди старшего поколения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Мы видим, что число желающих сделать прививку и защитить себя от COVID-19 остается высоким. На данный момент вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже порядка 310 тыс. человек, из них 41% - люди старше 65 лет. Это важно, поскольку данная категория, а также пациенты с хроническими заболеваниями больше остальных подвержены риску тяжелых осложнений, если заболеют COVID-19", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что для прохождения вакцинации от COVID-19 необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

Как рассказали в пресс-службе, записаться на вакцинацию можно в поликлинике, на портале госуслуг, по телефону 122 и МФЦ.