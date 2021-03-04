Дачники смогут пройти вакцинацию от коронавируса в передвижных ФАПах в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют организовать вакцинацию населения в дачный сезон в СНТ с помощью передвижных ФАПов. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"У нас 25 передвижных ФАПов, оборудованных морозильными камерами для хранения вакцины. Они ездят по отдаленным территориям. Население заранее предупреждаем о том, что в такой-то день в таком-то месте откроется прививочный пункт. Скоро начнется дачный сезон, по такому же принципу будем работать и в СНТ. Предупредим дачников о месте и времени приезда мобильного ФАПа, и все желающие смогут сделать прививку", - сказала Стригункова в интервью, опубликованном на сайте издания.

Она добавила, что в регионе вакцинацию от коронавируса также можно пройти в 231 кабинете в поликлиниках и в 42 пунктах в торговых центрах. "Там (в ТЦ - прим. ТАСС) есть все необходимое, как и в поликлинике, врач осматривает человека перед прививкой и полчаса наблюдает за его состоянием после укола. Таким образом вакцинировано уже 25 тысяч человек, и желающие привиться в торговых центрах есть всегда", - рассказала министр.

Стригункова напомнила, что в регионе вакцинацию от коронавируса уже прошли почти 310 тыс. человек.