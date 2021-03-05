В Подмосковье откроют 15 площадок для строительного мусора

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют организовать на территории региона 15 площадок для строительного мусора. Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Открываем 15 мест, площадок <...> для строительного мусора", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он напомнил, что систему электронных талонов для перевозки отходов планируется ввести в регионе с лета. Ранее пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области сообщала, что каждого водителя обяжут иметь электронный талон, номера всех транспортных средств занесут в единую базу данных, отслеживать их перемещения можно будет с помощью системы видеонаблюдения.

Власти Москвы и Подмосковья заключили соглашение о взаимодействии в сфере обращения отходов сноса и строительства. Документ определяет механизм взаимодействия в сфере сбора и переработки строительного мусора.