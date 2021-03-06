В МЧС предупредили о метели, гололедице и снежных заносах в Подмосковье 7 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о метели, гололедице и снежных заносах в Подмосковье в течение дня 7 марта. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В период с 09:00 мск до 21:00 мск 7 марта в Московской области ожидается снег, метель, гололедица, местами снежные заносы ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой водителям рекомендуется быль предельно осторожными и внимательными, при движении соблюдать скоростной режим и дистанцию, управлять автомобилем осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и природные условия. Машину лучше поставить в гараж, при его отсутствии - вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам в МЧС советуют передвигаться осторожно, не торопясь. Пожилым людям следует использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Также важно избегать разнообразные сооружения повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.