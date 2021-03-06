Объем продажи цветов в Подмосковье в преддверии 8 Марта вырос в среднем на 75%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Объем продаж цветочной продукции в Московской области в преддверии Международного женского дня увеличился в среднем на 75%. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Наибольшее количество цветочной продукции, которая продается в торговых точках региона накануне Международного женского дня, выращено на территории Московской области. Объемы продаж цветов в эти дни в регионе возросли в среднем на 75%", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, чаще всего жители региона покупают тюльпаны. "На сегодняшний день порядка 65% спроса пришлось на тюльпаны, уже реализовано более 5 млн этих цветов. При этом покупатели в этом году за один раз приобретают в среднем пять тюльпанов против семи или 15 тюльпанов в прошлом году", - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что большинство розничных рынков и торговых центров Московской области предусмотрели в преддверии праздника дополнительные места под цветочную продукцию.