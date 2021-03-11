Около 18 тыс. куб. м отходов сдали жители Подмосковья в рамках проекта "Мегабак"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 18 тыс. куб. м мусора сдали жители Московской области в рамках проекта по сбору крупногабаритных отходов на вторничную переработку "Мегабак". Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"С момента запуска в 2019 году проекта "Мегабак", позволяющего сдавать напрямую на вторичную переработку не только крупногабаритные отходы, но и на части площадок - ртутные лампочки, градусники, батарейки и аккумуляторы, было собрано более 17,7 тыс. куб. м отходов. Чаще всего жители привозят старую мебель, древесину и отходы после ремонта квартиры или дома - более 10 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что всего в Подмосковье открыто 47 площадок "Мегабак" в 42 муниципалитетах. До конца года пункты приема крупногабаритного вторсырья появятся во всех муниципалитетах региона.

"Чтобы разделение отходов и экологичный подход к сортировке твердых коммунальных отходов в будущем стал такой же нормой, как уборка квартиры, мы регулярно проводим интерактивные экскурсии на площадках "Мегабак" для школьников. Дети, видя на практике простоту и важность раздельного сбора, начинают сами активно внедрять ее у себя дома и в школах", - приводятся в сообщении слова министра ЖХК Подмосковья Антона Велиховского.