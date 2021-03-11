Более 2 млн жителей Подмосковья обеспечили чистой водой за последние годы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 2 млн жителей Московской области за последние несколько лет смогли получить качественную питьевую воду. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

"За последние годы мы уже 2 млн человек обеспечили чистой водой, у нас высокий процент - 92-95% чистой воды получают люди", - сказал он.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в четверг министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, гендиректор ОАО "Мосводоканал" Александр Пономаренко и глава Люберец Владимир Ружицкий в присутствии Андрея Воробьева подписали соглашение о начале строительства двух участков водовода в поселках Октябрьский и Мирный в Люберцах. Из-за смещения водоносных слоев в этих пунктах испортилось качество воды, поэтому они будут подключены к сетям АО "Мосводоканал".

"Сегодня мы начинаем большой проект: восемь месяцев будет идти проектирование и затем уже сама фаза стройки. Качество и чистая вода по доступной цене - это принципиально важная программа в нашей работе", - добавили в пресс-службе слова губернатора.

По данным пресс-службы, водовод обеспечит чистой питьевой водой более 42 тыс. жителей. Кроме того, это позволит увеличить подачу чистой воды от "Мосводоканала" почти до 50 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время централизованное водоснабжение здесь обеспечивает единственный ВЗУ, который введен в 1990 году. Его максимальная фактическая нагрузка - 8 тыс. куб. м в сутки, станция обезжелезивания отсутствует.

"У нас большое соглашение с Москвой. Уже 12 городских округов участвуют в этой программе. После реализация проекта воду "Мосводоканала" станут получать более 60% жителей городского округа Люберцы, остальные будут обеспечены чистой водой от Люберецкого водоканала", - процитировали министра ЖКХ региона Антона Велиховского.