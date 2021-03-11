Житель Подмосковья приговорен к штрафу в 39 млн рублей за организацию свалок мусора

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Воскресенска к году условного заключения и штрафу в размере 39 млн рублей за незаконную организацию свалок мусора. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 39 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила Врадий.

Суд признал его виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение, отравление или заражение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Следствие и суд установили, что с октября по декабрь 2019 года 28-летний обвиняемый заключал фиктивные договоры с организациями, которые занимаются вывозом мусора, на оказание услуг по приему от них строительных и бытовых отходов для дальнейшего размещения на участках в Воскресенском городском округе. В результате мужчина организовал незаконные свалки мусорных отходов на участках, которые ему не принадлежали и не могли использоваться под размещение отходов.

Согласно заключению экспертов, степень вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате складирования отходов, относится к четвертому классу, ущерб составил более 39 млн рублей. Следствием предприняты все необходимые меры, направленные на обеспечение вывоза отходов на специализированные полигоны.