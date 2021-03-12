Жители Подмосковья смогут получать сообщения о неблагоприятных погодных условиях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Жители Московской области могут подписаться на смс-рассылку о наступлении неблагоприятных погодных условий, при которых возможно появление неприятных запахов с расположенных рядом предприятий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Подведомственное Минэкологии ГКУ "Мособлэкомониторинг" ввело новую услугу для жителей Московской области. Теперь, зарегистрировавшись на сайте учреждения, можно получать смс-оповещения о наступлении неблагоприятных погодных условий, когда возможно появление неприятных запахов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для получения сообщений необходимо заполнить форму сбора контактов на сайте Мособлэкомониторинга. После этого смс-сообщения будут приходить на указанный номер телефона еженедельно.

"Минэкологии уже давно оповещает предприятия и организации о наступлении НМУ - неблагоприятных метеоусловий, которые препятствуют рассеиванию в воздухе загрязняющих веществ. При получении такого оповещения предприятия обязаны снижать объемы выбросов. Что касается жителей, они получат смс-сообщение в случае, если погодные условия сложатся таким образом, что могут появляться неприятные запахи рядом с источниками выбросов", - приводятся в тексте слова зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.