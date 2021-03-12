Компенсационные автобусы запустят из-за работ на ж/д станции Толстопальцево

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорт и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 22:55 13 марта до 09:55 14 марта из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево будет скорректировано расписание. У части поездов, следующих на участке "Солнечная - Апрелевка", изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания. Для удобства пассажиров 14 марта будут запущены компенсационные автобусы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для проезда на компенсационном автобусе пассажирам необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

"Просим пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно на сайте ЦППК, ж/д станциях", - добавили в пресс-службе.