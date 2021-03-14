Губернатор Подмосковья назвал вакцинацию от коронавируса "процессом, требующим чуткости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции "процессом, требующим чуткости" и заверил, что власти региона стараются ее проявлять.

"Очень активно агитируем, предлагаем вакцинацию. Это добровольное дело, я не могу заставить вас оголить руку, чтобы врач сделал укол - это такой процесс, требующий чуткости, и мы стараемся ее проявлять", - сказал Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Между тем, говоря о текущей ситуации с распространением коронавируса в Подмосковье, он пояснил: "Очень похоже, что ковид уходит".

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. По данным на 13 марта, за сутки в регионе было выявлено 609 новых заболевших.