Около 800 тыс. гостей отпраздновали Масленицу в парках Подмосковья

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 800 тыс. человек посетили масленичные гуляния в парках Московской области, которые состоялись почти в 100 городских парках. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

"Порядка 100 подмосковных парков культуры и отдыха провели мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Их посетили более 780 тысяч человек", - привели в пресс-службе слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В министерстве напомнили, что празднование Масленицы проходило в Подмосковье на выходных - 13 и 14 марта. В парках были организованы различные мероприятия и концертные программы, работали ярмарки, состоялись мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице, должны были пройти во всех городских округах региона.