Пилотный проект по мониторингу контейнерных площадок запустят в Подмосковье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пилотный проект по мониторингу контейнерных площадок запустят по более чем 540 адресам в Подмосковье. В рамках проекта будет контролироваться заполняемость баков для отходов с помощью системы аналитики, сообщил в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

"В целях осуществления контроля за вывозом отходов предлагается запустить пилотный проект по внедрению системы мониторинга контейнерных площадок. В чем суть проекта: это размещение видеокамер на опорах освещения или фасадов здания в зависимости от положения контейнерной площадки с подключенными блоками обработки видеоданных и аналитической платформы", - сказал Велиховский.

Он отметил, что проект предусматривает установку оборудования, подключение к системе аналитики. "Очень важное - это создание интерактивной карты, на которой реальная картина происходящего на контейнерной площадке", - добавил Велиховский. Он пояснил, что интерактивная карта будет сигнализировать о перенаполнении контейнеров отходами.

Также министр отметил, то система позволит оперативно выдавать предписания регоператору на замену поврежденных контейнеров и при нарушении графика вывоза отходов.

"Соответственно, сейчас мы определили пилотно совместно с муниципальными образованиями 544 адреса [контейнерных площадок], наиболее количество - Мытищи, Химки, Ленинский, Одинцовский округа и Балашиха", - добавил Велиховский.