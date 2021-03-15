Глава Подмосковья поручил проконтролировать уборку снега в потенциально опасных местах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов лично проконтролировать уборку снега при наступлении потепления и проследить за ликвидацией осадков на потенциально опасных участках.

"Сейчас потепление, наступление весны требует от наших коммунальных дорожных служб по-прежнему максимальной вовлеченности и эффективной работы. Мы видим количество обращений, ситуацию на дорогах. Здесь очень важно, чтобы вся техника, планирование этой работы в каждом городе было на высоком уровне. Прошу на это обратить внимание и все потенциально опасные места, скользкие места, там, где было много снега взять под свой личный контроль", - сообщил он в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов.

По его словам, на данный момент это наиболее острая тема, которая обсуждается жителями в социальных сетях, а также с этим они обращаются на портал "Добродел".

Как ранее сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин: "Готовимся к оттепели, открываем от снега и льда водоприемные решетки ливневых колодцев. Сегодня на уборке территорий задействовано более 15,5 тыс. дворников и свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники".

Кроме этого, около 200 тыс. "Камазов" минувшей зимой вывезли свыше 2,3 млн куб. м снега в Московской области. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также пояснили, что дорожные службы региона за три месяца календарной зимы выполнили рекордный объем работы за последние три года. "В зимний период в регионе 44 дня шел снег, всего выпало до 2 м осадков, самая экстремально низкая температура составила -32 градуса, что тоже стало рекордом за 30 лет", - рассказали в пресс-службе.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в понедельник по области местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов.