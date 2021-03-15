Почти 13 тыс. порций блинов бесплатно раздали в Подмосковье на Масленицу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. порций блинов бесплатно раздали гостям масленичных гуляний на ярмарках в выходные в Московской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Гостей на масленичных гуляньях в эти выходные угощали горячими блинами и чаем. На подмосковных ярмарках было приготовлено более 165 тыс. блинов. Из них порядка 13 тыс. порций жителям раздали бесплатно", - процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Он добавил, что блины пекли и продавали не только на ярмарках, а также в нестационарных торговых объектах, кафе и ресторанах. В течение масленичной недели в 28 городских округах Подмосковья было организовано свыше 30 тематических ярмарок.

Воскресенский отметил, что на праздничных ярмарках жители могли купить и другую продукцию местных производителей - сыр, молочные продукты, мясо, рыбу, колбасные и кондитерские изделия. Также на местах проводились театральные представления, выступления народных ансамблей, катания на собачьих упряжках, лошадях и снегоходах.