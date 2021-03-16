В МЧС предупредили жителей Московского региона о сильном тумане днем 16 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в ближайший час и днем во вторник в Московском регионе.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой в ГУ МЧС советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Людям, которые страдают сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуют воздержаться от выхода на улицу. Водителям следует снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. "Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения", - подчеркнули в пресс-службе.