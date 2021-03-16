Форум развития детского отдыха пройдет в Подмосковье 31 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Межрегиональный форум "Московская область - территория развития детского отдыха 2021" пройдет в режиме онлайн-конференции 31 марта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Тридцать первого марта в Подмосковье пройдет межрегиональный форум "Московская область - территория развития детского отдыха 2021", в котором примут участие специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, "программных лагерей", тематические партнеры организаций отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум пройдет в режиме онлайн-конференции. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, секции, экспертные встречи.

"В настоящее время нами ведется активная подготовка к проведению оздоровительной кампании. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, детей из Подмосковья, планируется оздоравливать на территории региона. Различными формами отдыха в прошлом году было охвачено порядка 373 тыс. детей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.