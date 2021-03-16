Весеннее половодье в Подмосковье может подтопить 158 населенных пунктов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Весеннее половодье на территории Московской области может подтопить 158 населенных пунктов, такие данные во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территориях 30 городских округов", - сказали в пресс-службе.

Для более точного прогноза сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно измеряют толщину льда на водоемах. Для реагирования на возможные ЧП создана группировка из 24 тыс. человек и более 6,5 тыс. единиц техники, включая авиацию. Также МЧС проведет учения и заседание межведомственной комиссии, в которой примут участие власти тех населенных пунктов, где возможно подтопление.

"На территории Московской области осуществляется весь спектр необходимых мероприятий, которые позволят не допустить аварийных ситуаций, а в случае их возникновения минимизировать последствия ущерба", - добавили в главке.