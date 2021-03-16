Обработку от борщевика проведут в 52 городских округах Подмосковья

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Обработка территорий от борщевика Сосновского пройдет в 52 городских округах Московской области, работы проведут на почти 16 тыс. га земельных участков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В текущем году мы планируем обработать от борщевика территории в 52 городских округах области. Работы по борьбе с ядовитым сорняком будут проводиться на площади порядка 16 тыс. га земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и в собственности региона", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он отметил, что в 2021 году каждый участок земли будет обработан от борщевика трехкратно механическим, химическим или агротехническим методами, что позволит не допустить цветения и дальнейшего распространения растений.

"На сегодняшний день уже заключено 23 муниципальных контракта, 11 контрактов размещены на конкурсных площадках. В 18 городских округах мероприятия по ликвидации борщевика будут проводиться муниципальными бюджетными учреждениями Московской области в рамках муниципальных заданий", - добавил Воскресенский.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в 2020 году борщевик ликвидировали на 20 тыс. га различной собственности.