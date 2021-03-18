В Подмосковье стали выдавать разрешения на полеты беспилотников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Разрешение на полеты беспилотников стали выдавать в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Теперь можно подать заявку на разрешение полетов беспилотников и выполнение других авиационных работ через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. В пилотном режиме услуга работает в пяти городских округах: Мытищах, Одинцове, Серебряных Прудах, Реутове, Шаховской", - говорится в сообщении.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Срок предоставления услуги составляет 11 дней.

Услуга реализована Минтрансом совместно с Мингосуправления региона для обеспечения безопасного использования воздушного пространства, исключения возможности столкновения беспилотников друг с другом, другими воздушными судами, падения на важные объекты.