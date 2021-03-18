Депутаты Мособлдумы установили День наукоградов Подмосковья

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В Подмосковье 9 июня станет Днем наукоградов. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли соответствующие изменения в закон "О праздничных днях и памятных датах Московской области".

"В региональном законе "О праздничных днях и памятных датах Московской области" предлагается установить новую памятную дату "9 июня - День наукоградов Московской области". <…> Предлагаемая дата связана с подписанием 9 июня 1993 года соглашения между Московским областным Советом народных депутатов, администрацией Мособласти и Министерством науки и технической политики Российской Федерации", - сказал на заседании председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, соглашением устанавливалось, что Московская область признается базовым регионом в России для экспериментальной отработки федерального и регионального механизмов управления инновационной деятельностью, а также государственной политики по отношению к наукоградам.

"Научно-технический комплекс Московской области признавался крупнейшим в России и не имеющим аналогов по концентрации учреждений фундаментальной науки, отраслевых и прикладных институтов, конструкторских бюро, опытно-экспериментальных производств. Установление новой памятной даты, посвященной наукоградам Московской области, подчеркнет огромный вклад и значимость наукоградов на территории Московской области для развития науки в Российской Федерации и в мире, что особенно актуально в Год науки и технологии, обвяленном в Российской Федерации", - добавил Рожнов.

По его словам, в России 13 городов имеют статус наукограда, восемь из них располагаются на территории Московской области.