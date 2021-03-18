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Штаб по подготовке к весенним полевым работам запустили в Подмосковье

Одной из приоритетных задач в рамках штаба является решение вопросов кредитования и предоставления аграриям господдержки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ, запустили в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В штаб поступает информация со всех городских округов региона. Задача - урегулирование и оперативное решение вопросов посевной и уборочной кампаний. В настоящее время разрабатывается план-график проведения весенних полевых работ, формируется структура посевных площадей, идет работа по подготовке семян, приобретению минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, проверяется готовность технического парка", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Как пояснили в пресс-службе, в числе приоритетных задач в рамках штаба - решение вопросов кредитования и предоставления аграриям господдержки, введения в сельскохозяйственный оборот невостребованных земель и обновление парка сельхозтехники.

В министерстве добавили, что в настоящее время обеспеченность семенным материалом зерновых и зернобобовых культур в Московской области оставляет 99,3%.

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