Пассажиропоток в Подмосковье восстановился более чем на 90% по сравнению в прошлым годом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области восстановился более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За первые две недели марта пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года восстановился на 98% на железнодорожном транспорте и на 91% на наземном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электропоездами за указанный период перевезли свыше 24 млн человек, наземным транспортом воспользовались более 29 млн пассажиров.

"Чаще всего пассажиры автобусов совершали поездки с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича - таким способом было зафиксировано более 11,8 млн операций. Среди способов оплаты проезда лидируют транспортные карты "Стрелка" - свыше 7 млн трансакций. Выросли случаи оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и гаджетами на 35% - около 10,3 млн операций", - добавили в министерстве.

В региональном минтрансе подчеркнули, что пассажирам необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте Подмосковья.