Аграрии Московской области приступят к яровому севу в первой декаде апреля

МОСКВА, 19 марта./ТАСС/. Яровой сев в Подмосковье начнется в первой декаде апреля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сев ранних яровых культур стартует в Подмосковье в начале апреля. Начнем сеять пшеницу, ячмень, овес и однолетние травы. К весенней посевной первыми планируют приступить сельскохозяйственные предприятия южных городских округов региона, в частности, Зарайского, Серебряных Прудов и Луховиц", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в материале.

По его словам, полевые работы в Подмосковье из-за холодной погоды и снегопадов начнутся немного позже запланированного срока.

"В этом году мы начнем сеять немного позже прошлого года. В прошлом году к посевной в Подмосковье приступили в конце марта, а в предыдущие годы сев яровых начинали во второй половине апреля", - отметил Воскресенский.

На данный момент завершается подготовка к весеннему севу. По словам министра, посевная продлится до начала июня.