Еще более 115 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступило в Подмосковье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Московская область получила еще свыше 115 тыс. доз вакцины "Спутник V" для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. В общей сложности с момента начала вакцинации в регион поступило более 563 тыс. доз вакцины, об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Московская область получила еще свыше 115 тыс. доз вакцины "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Препарат уже поступил в медицинские организации Подмосковья", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на прохождение вакцинации в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записывать заранее не нужно.

"Мы продолжаем получать новые партии вакцины "Спутник V" и поставлять их в поликлиники региона. В общей сложности в Подмосковье поступило уже свыше 563 тыс. доз вакцины, а прививку сделали уже более 420 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно. Сделать прививку можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах и мобильных комплексах", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.