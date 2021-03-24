Более 13 тыс. подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. подъездов в многоквартирных домах Московской области отремонтируют в текущем году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Министерством жилищно-коммунального хозяйства и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за период запланировано отремонтировать 13,2 тыс. подъездов многоквартирных домов, из них 5,7 тыс. подъездов по программе софинансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на разных этапах проводятся работы по ремонту в 937 подъездах, а в 169 они уже завершены.

"Ежегодно количество заявок на участие в программе увеличивается, то есть жители ей доверяют. Ход работ, сроки, контроль бюджета - жители не просто наблюдают со стороны, а сами принимают все решения. И задача министерства - обеспечить качественную реализацию программы по предпочтениям жильцов", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства, в 2020 году власти региона планировали провести ремонт в 8,5 тыс. подъездах. Однако, как пояснили в министерстве ТАСС, в целях обеспечения безопасности жителей Подмосковья с мая и до конца прошлого года работы по ремонту были приостановлены. С января по апрель 2020 года в регионе отремонтировали 1,2 тыс. подъездов.