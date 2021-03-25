Единый день вакцинации от COVID-19 пройдет в третий раз в МФЦ Подмосковья 26 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Единый день вакцинации от коронавируса проведут в третий раз в многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области 26 марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"В Московской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса через МФЦ. Совместно с Минздравом региона мы создали Единый день вакцинации - каждые три недели в 25 офисах МФЦ работают мобильные пункты, где жители могут сделать прививку первично или повторно. Кроме того, в офисах "Мои документы" есть возможность записаться на вакцинацию онлайн в удобное время - этой услугой уже воспользовались 4 тыс. человек", - цитирует пресс-служба главу министерства Максима Рымара.

Передвижные пункты вакцинации будут доступны рядом или внутри офисов МФЦ с 08:00 до 20:00. Для жителей региона, еще не сделавших прививку, это возможность пройти процедуру без предварительной записи. В эту пятницу единый день вакцинации в подмосковных МФЦ пройдет в третий раз. Три недели назад почти 1,4 тыс. человек сделали прививку в этих пунктах.

Для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Через 21 день нужно привиться повторно. В пункте вакцинации пациенту предложат место и время для записи, напоминание о визите к врачу придет через смс. Всего в Московской области действует более 200 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно онлайн, через региональный портал госуслуг.