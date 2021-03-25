Более 40 фестивалей проведут в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Свыше 40 региональных, всероссийских и международных фестивалей планируется провести в Московской области в 2021 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"В Подмосковье при поддержке Министерства культуры Московской области в 2021 году планируется провести 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля. Визитные карточки региона - Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину (художественный руководитель - Юрий Башмет), музыкальный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Новом Иерусалиме (Истра) (президент фестиваля - Максим Дунаевский, художественный руководитель - Василий Петренко, главный дирижер Ливерпульского королевского симфонического оркестра), международный фестиваль "Джазовые сезоны" в Горках Ленинских (Игорь Бутман), международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А. П. Чехова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в Подмосковье запланировано проведение трех новых фестивалей: "Небо: теория и практика" в Балашихе, "Мурановская сцена" в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева" в Солнечногорске и фестиваль кинопесни им. Олега Анофриева в Звенигороде Одинцовского городского округа.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Культура малой родины" в Подмосковье в 2021 году продолжится модернизация театров и постановка новых спектаклей. В пресс-службе отметили, что уже заключены соглашения с Министерством культуры РФ на реализацию проектов "Театр - детям" и "Театры малых городов", объем финансирования составит 60 млн рублей. Также в рамках федеральной театральной субсидии планируется представить 26 премьерных спектаклей.