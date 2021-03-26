Более 40 дошкольных учреждений откроют в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 30 мини-детсадов и 17 детских садов откроют в Московской области до конца года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В этом году в Подмосковье откроют 27 мини-детсадов, где смогут получать дошкольное образование около 3 тыс. ребятишек <...> Всего в Подмосковье в 2021 году построят 17 детсадов почти на 3 тыс. мест за счет средств региона и внебюджетных источников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу губернатор региона Андрей Воробьев проверил готовность мини-детсада в микрорайоне Путилково в Красногорске, который будет открыт 5 апреля.

"В Подмосковье каждый год прибавляется порядка 20 тыс. дошколят. Мы очень активно строим детские сады. Потому что регион растет, и нам жители справедливо говорят, что в Красногорске, Ленинском, Одинцове, Подольске нужно активно строить социальные учреждения. Кроме детских садов, которые строим, мы ищем разные способы сделать комфортным пребывание дошколят в современных условиях. Для этого адаптируем, в том числе, и такие школы", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В пресс-службе рассказали, что мини-детсады располагаются на первых этажах жилых домов. Два таких учреждения уже работают в Балашихе.

Как ранее сообщала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, стандарт оформления мини-сада не отличается от традиционных детсадов: здесь предусмотрены игровые комнаты, спальные места.