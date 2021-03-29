Более 1,6 тыс. человек привились от COVID-19 в МФЦ Подмосковья в единый день вакцинации

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Прививку от COVID-19 в единый день вакцинации 26 марта в многофункциональных центрах Подмосковья сделали более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Это уже третий единый день вакцинации в МФЦ. Мы видим, что такие мероприятия востребованы у жителей. Это удобный формат. В рамках акции 26 марта прививку от COVID-19 сделали свыше 1,6 тыс. человек, а всего за три выезда - более 4 тыс. жителей региона", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе добавили, что на вакцинопрофилактику в медучреждении можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Для удобства жителей прием пациентов ведется не только в поликлиниках, но также в мобильных комплексах и в пунктах вакцинации в торговых центрах.

"Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию", - говорится в сообщении.