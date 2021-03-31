Пенсионеры Подмосковья получили 591 тыс. звонков о вакцинации от голосового помощника

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Голосовой помощник, запущенный в Подмосковье 18 марта, выполнил почти 600 тыс. звонков с приглашением на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В Подмосковье с 18 марта начал работать новый информационный сервис. За это время голосовой помощник выполнил 591 тыс. звонков, приглашая жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, голосовой помощник - это дополнительная возможность информировать наших жителей о вакцинации от коронавирусной инфекции, способах записи на нее.

"Люди старшего возраста, как и пациенты с хроническими заболеваниями, находятся в группе риска COVID-19 и его опасных осложнений. Поэтому им в первую очередь надо сделать прививку", - цитирует пресс-служба Стригункову.

На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ, а также в клубах "Активное долголетие". Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.