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Аэропорт Шереметьево работает штатно после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Ранее управление ФСБ по Москве и Московской области получило на электронную почту сообщения о "минировании" здания аэропорта, проводится проверка

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Управление ФСБ по Москве и Московской области получило на электронную почту сообщения о "минировании" здания Шереметьево. Информация проверяется. Аэропорт работает штатно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду неизвестные "заминировали" все школы и детсады Люберец. Сообщение от анонима поступило на электронную почту подмосковного главка МЧС. Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.

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