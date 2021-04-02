Более 60 городов Подмосковья отметили высоким индексом качества городской среды

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московская область заняла третье место по итогам оценки качества городской среды в РФ за 2020 год, более 60 городов региона имеют благоприятную городскую среду. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"По итогам оценки качества городской среды за 2020-й год, Московская область заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, набрав 208 баллов по среднему значению индекса качества городской среды. Доля городов с благоприятной городской средой составила 85% (62 города из 73). Прирост среднего значения индекса качества городской среды к 2019 году составил 3%", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ совместно с институтом развития ДОМ.РФ и "КБ Стрелка" для того, чтобы не только оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году.

"Любой результат складывается из грамотного подхода построения коммуникации внутри большой команды. Это, прежде всего, взаимодействие с профильными ведомствами, совместная и слаженная работа всей команды. Нам удалось достичь таких высоких результатов благодаря системному подходу к организации работ по повышению индекса качества городской среды городов Подмосковья в 2020 году. Это работа штаба по благоустройству: еженедельный мониторинг дорожных карт, доклады об их выполнении, в случае наличия рисков - принятие управленческих решений и постоянный контроль. Также - анализ территорий, социокультурное программирование и взаимодействие с жителями", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.