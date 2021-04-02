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Последние звонки пройдут в школах Подмосковья 21 и 22 мая

Выпускные состоятся 25 и 26 июня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Последние звонки пройдут в школах Московской области 21 и 22 мая. Выпускные состоятся 25 и 26 июня, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Последний звонок и выпускной пройдут в традиционном очном формате. Даты проведения (на выбор школы): последний звонок - 21 или 22 мая; выпускной - 25 или 26 июня", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что мероприятия будут организованы с соблюдением всех требований безопасности.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования, в этом году в Подмосковье получат аттестаты около 40 тыс. школьников.

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